В ЦПД СНБО объяснили истинную цель военных маневров и заявлений лукашенко
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО объяснил истинную цель заявлений и переброски войск со стороны беларуси. По его словам, это попытка лукашенко обеспечить видимость легитимности будущих выборов через повышение явки.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко объяснил цель заявлений и военных маневров со стороны беларуси, назвав это попыткой белорусского правителя александра лукашенко перед выборами мобилизовать явку, пишет УНН.
Детали
"Все заявления из Беларуси в сторону Украины, а также переброска войск - это попытка лукашенко перед выборами мобилизовать явку, чтобы эти выборы хотя бы визуально выглядели легитимными, потому что без явки и картинки не будет", - отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
Дополнение
Минобороны рб заявляло, что в гомельском районе беларуси вблизи границы с Украиной с 8 по 31 января будут проходить учения территориальных войск с привлечением военнообязанных.
лукашенко утверждает, что белорусь втягивают в войну и она может не выдержать как государство7 янв. 2025, 12:56 • 27227 просмотров