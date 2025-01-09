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В ЦПД СНБО объяснили истинную цель военных маневров и заявлений лукашенко

В ЦПД СНБО объяснили истинную цель военных маневров и заявлений лукашенко

Киев  •  УНН

 • 1372 просмотра

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Руководитель ЦПД СНБО объяснил истинную цель заявлений и переброски войск со стороны беларуси. По его словам, это попытка лукашенко обеспечить видимость легитимности будущих выборов через повышение явки.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко объяснил цель заявлений и военных маневров со стороны беларуси, назвав это попыткой белорусского правителя александра лукашенко перед выборами мобилизовать явку, пишет УНН.

Детали

"Все заявления из Беларуси в сторону Украины, а также переброска войск - это попытка лукашенко перед выборами мобилизовать явку, чтобы эти выборы хотя бы визуально выглядели легитимными, потому что без явки и картинки не будет", - отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Дополнение

Минобороны рб заявляло, что в гомельском районе беларуси вблизи границы с Украиной с 8 по 31 января будут проходить учения территориальных войск с привлечением военнообязанных.

лукашенко утверждает, что белорусь втягивают в войну и она может не выдержать как государство7 янв. 2025, 12:56 • 27227 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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