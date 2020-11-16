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У Центрвиборчкомі сформували новий склад Броварської міської ТВК

У Центрвиборчкомі сформували новий склад Броварської міської ТВК

Київ • УНН

 • 8686 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Центральна виборча комісія сформувала новий склад Броварської міської територіальної виборчої комісії (ТВК) Броварського району Київської області. Про це йдеться у пресцентрі ЦВК, передає УНН.

“16 листопада відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія сформувала новий склад Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області.

Рішення прийняте у звʼязку з тим, що рішенням суду достроково припинено повноваження всього складу вказаної комісії та зобов’язано новий склад цієї виборчої комісії провести повторні вибори депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови”, — повідомили у пресцентрі.

Зазначається, що новий склад комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 18 осіб.

“Разом з тим Броварську міську ТВК після сформування нового складу зобовʼязано невідкладно привести свою діяльність та рішення у відповідність із вимогами виборчого законодавства України з урахуванням рішень судів, що набрали законної сили, зокрема, щодо проведення повторних виборів депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови”, — додали у ЦВК.

Раніше ЦВК зобов’язала Харківську ТВК встановити результати виборів з урахуванням судових рішень.

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