У Центрвиборчкомі сформували новий склад Броварської міської ТВК

“16 листопада відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія сформувала новий склад Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області.

Рішення прийняте у звʼязку з тим, що рішенням суду достроково припинено повноваження всього складу вказаної комісії та зобов’язано новий склад цієї виборчої комісії провести повторні вибори депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови”, — повідомили у пресцентрі.

Зазначається, що новий склад комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 18 осіб.

“Разом з тим Броварську міську ТВК після сформування нового складу зобовʼязано невідкладно привести свою діяльність та рішення у відповідність із вимогами виборчого законодавства України з урахуванням рішень судів, що набрали законної сили, зокрема, щодо проведення повторних виборів депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови”, — додали у ЦВК.

Раніше ЦВК зобов’язала Харківську ТВК встановити результати виборів з урахуванням судових рішень.