У центрі Києва горів ресторан
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У четвер о 21:24 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одному із закладів громадського харчування на вул. Басейній, 1/2, що в Печерському районі столиці. Про це інформує УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у м. Києві.
По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на кухні ресторану, який розміщенний на першому поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. Відвідувачів закладу було евакуйовано працюючим персоналом ще до прибуття вогнеборців.
О 21:54 пожежа площею 40 кв. м. була локалізована, а о 22:45 – ліквідована. Внаслідок займання пошкоджено меблі, закопчено стіни та стелю ресторану.
До ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у м. Києві та 26 людей особового складу.
У результаті пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, на відомому пляжі в Одесі горів ресторан.