В центре Киева горел ресторан

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло на кухне ресторана, который размещению на первом этаже 5-ти этажного жилого дома. Посетителей заведения были эвакуированы работающим персоналом еще до прибытия пожарных.

В 21:54 пожар площадью 40 кв. м. был локализован, а в 22:45 - ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, закопчены стены и потолок ресторана.

В ликвидации пожара было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГУ ДСНС Украины в Киеве и 26 человек личного состава.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, на известном пляже в Одессе горел ресторан.