На известном пляже в Одессе горел ресторан
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На пляже в Одессе ночью горело кафе-ресторан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Сообщение о возгорании ресторана в городе Одесса на пляже "Ланжерон" спасатели получили 3 октября в 00:50.
"По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит навес летней площадки и частично крыша кафе-ресторана "АVА" на площади 20 кв. м", - сообщили в ведомстве.
Пожар локализован в 1:17 и в 1:51 ликвидирован.
Причина пожара и ущерб - устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.
От ГСЧС привлекались 3 единицы пожарной техники и 17 пожарных.
Напомним, на пепелище частного дома в Харьковской области обнаружили тело погибшего.