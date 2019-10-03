На згарищі будинку знайшли обгорілі рештки людини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На згарищі приватної оселі у Харківській області виявили тіло загиблого. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Харківській області.
Повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у селі Бессарабівка рятувальники отримали 3 жовтня о 5:14.
"Будинок стояв на краю села, тому пожежу виявили не відразу", - додали у відомстві.
На момент прибуття рятувальників під впливом вогню дерев’яні конструкції будинку вже руйнувались. Вогонь охопив всю площу будинку у 80 кв. м.
"Під час її ліквідації під купою уламків та пожежного сміття вогнеборці відшукали обгорілі рештки людини. Загиблим виявився власник оселі, 1984 року народження", - зазначили у ДСНС.
Локалізація вогню відбулася о 5:33, ліквідація – о 7:25.
На місці події працювали 9 рятувальників та 2 одиниці пожежної техніки ДСНС.
Причину виникнення пожежі з’ясовує слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, пожежі в Україні за тиждень забрали життя понад 30 людей.