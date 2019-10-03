На пепелище дома нашли обгоревшие останки человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. На пепелище частного дома в Харьковской области обнаружили тело погибшего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Бессарабовка спасатели получили 3 октября в 5:14.
"Дом стоял на краю села, поэтому пожар обнаружили не сразу", - добавили в ведомстве.
На момент прибытия спасателей под воздействием огня деревянные конструкции дома уже разрушались. Огонь охватил всю площадь дома в 80 кв. м.
"Во время его ликвидации под грудой обломков и пожарного мусора пожарные нашли обгоревшие останки человека. Погибшим оказался владелец дома, 1984 года рождения", - отметили в ГСЧС.
Локализация огня состоялась в 5:33, ликвидация - в 7:25.
На месте происшествия работали 9 спасателей и 2 единицы пожарной техники ГСЧС.
Причину возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа.
Напомним, пожары в Украине за неделю унесли жизни более 30 человек.