На відомому пляжі в Одесі горів ресторан
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На пляжі в Одесі вночі горіло кафе-ресторан. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Одеській області.
Повідомлення про загорання ресторану у місті Одеса на пляжі "Ланжерон" рятувальники отримали 3 жовтня о 00:50.
"По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить навіс літнього майданчика та частково дах кафе-ресторану “АVА” на площі 20 кв. м", - повідомили у відомстві.
Пожежу локалізовано о 1:17 та о 1:51 ліквідовано.
Причина пожежі та збиток - встановлюються. Загиблих та постраждалих немає.
Від ДСНС залучались 3 одиниці пожежної техніки та 17 вогнеборців.
Нагадаємо, на згарищі приватної оселі у Харківській області виявили тіло загиблого.