У Сумах пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
У Сумах зафіксовано вибух, оголошено повітряну тривогу в місті та області. Повітряні сили попереджають про загрозу балістичного озброєння з північно-східного напрямку та групу ворожих БпЛА.
У Сумах було чутно вибух, передає УНН із посиланням на Суспільне.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно- східного напрямку!" - повідомили у Повітряних силах.
Раніше у Повітряних силах попередили про групу ворожих БпЛА у Сумській області у напрямку Чернігівщини.