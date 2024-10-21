У Сумах пролунали повторні вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У Сумах зафіксовано повторні вибухи. Повітряні сили попередили про пуск керованих авіабомб тактичною авіацією в напрямку Сумської області. Місцева влада поки не коментує ситуацію.
У Сумах пролунали повторні вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах попередили про пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Сумщини.
Міська та обласна влада наразі інформацію про вибухи не коментувала.
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