В Сумах прогремели повторные взрывы - СМИ
Киев • УНН
В Сумах зафиксированы повторные взрывы. Воздушные силы предупредили о пуске управляемых авиабомб тактической авиацией в направлении Сумской области. Местные власти пока не комментируют ситуацию.
В Сумах прогремели повторные взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
В Воздушных силах предупредили о пуске КАБ тактической авиацией в направлении Сумщины.
Городская и областная власть пока информацию о взрывах не комментировала.
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