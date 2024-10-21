В Сумах прогремели повторные взрывы - СМИ

В Сумах прогремели повторные взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

В Воздушных силах предупредили о пуске КАБ тактической авиацией в направлении Сумщины.

Городская и областная власть пока информацию о взрывах не комментировала.

россияне обстреляли 4 громады Сумской области КАБами: 9 взрывов за ночь