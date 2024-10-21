В Сумах прогремели повторные взрывы - СМИ

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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
  •  56082 просмотра

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
  •  102053 просмотра

Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  146713 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  171064 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  196181 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  195196 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  170452 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141434 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  115458 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

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В Сумах прогремели повторные взрывы - СМИ

В Сумах прогремели повторные взрывы - СМИ

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 14:20  •  1360 просмотра

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В Сумах зафиксированы повторные взрывы. Воздушные силы предупредили о пуске управляемых авиабомб тактической авиацией в направлении Сумской области. Местные власти пока не комментируют ситуацию.

В Сумах прогремели повторные взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

В Воздушных силах предупредили о пуске КАБ тактической авиацией в направлении Сумщины.

Городская и областная власть пока информацию о взрывах не комментировала.

россияне обстреляли 4 громады Сумской области КАБами: 9 взрывов за ночь14 октября 2024, 05:32 • 14130 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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