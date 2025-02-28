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15 березня, 19:03 • 126596 перегляди

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118153 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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У Сумах через атаку рф двоє постраждалих, в області ще двоє поранених: показали наслідки

У Сумах через атаку рф двоє постраждалих, в області ще двоє поранених: показали наслідки

Київ • УНН

 • 22732 перегляди

Внаслідок атаки безпілотників у Сумах поранено двоє людей, пошкоджено чотири багатоповерхівки. В інших населених пунктах області ще двоє поранених, пошкоджено 19 приватних будинків та іншу інфраструктуру.

Через масовану ворожу атака безпілотників по Сумській області напередодні в обласному центрі поранення отримали дві людини, пошкоджено чотири багатоповерхівки, в області ще двоє поранених, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Армія рф не припиняє обстріли території області – під вогнем знову опинилися мирні мешканці та цивільна інфраструктура. У Сумах поранення отримали дві людини. Пошкоджено чотири багатоповерхівки: вибито вікна, зруйновано балкони та фасади будинків, а також один автомобіль", - повідомили в поліції.

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В інших населених пунктах регіону, окрім ударів БпЛА, ворог застосував авіабомби та артилерію - поранень зазнали двоє мирних жителів. Також пошкоджено багатоповерхівку, 19 приватних будинків, автомобіль та гараж.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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