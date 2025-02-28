У Сумах через атаку рф двоє постраждалих, в області ще двоє поранених: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок атаки безпілотників у Сумах поранено двоє людей, пошкоджено чотири багатоповерхівки. В інших населених пунктах області ще двоє поранених, пошкоджено 19 приватних будинків та іншу інфраструктуру.
Через масовану ворожу атака безпілотників по Сумській області напередодні в обласному центрі поранення отримали дві людини, пошкоджено чотири багатоповерхівки, в області ще двоє поранених, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.
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"Армія рф не припиняє обстріли території області – під вогнем знову опинилися мирні мешканці та цивільна інфраструктура. У Сумах поранення отримали дві людини. Пошкоджено чотири багатоповерхівки: вибито вікна, зруйновано балкони та фасади будинків, а також один автомобіль", - повідомили в поліції.
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В інших населених пунктах регіону, окрім ударів БпЛА, ворог застосував авіабомби та артилерію - поранень зазнали двоє мирних жителів. Також пошкоджено багатоповерхівку, 19 приватних будинків, автомобіль та гараж.
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