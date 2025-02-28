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В Сумах в результате атаки рф пострадали двое, в области еще двое ранены: показали последствия

В Сумах в результате атаки рф пострадали двое, в области еще двое ранены: показали последствия

Киев  •  УНН

 • 6024 просмотра

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В результате атаки беспилотников в Сумах ранены двое человек, повреждены четыре многоэтажных дома. В других населенных пунктах области еще двое раненых, повреждены 19 частных домов и другая инфраструктура.

В результате массированной вражеской атаки беспилотников по Сумской области накануне в областном центре получили ранения два человека, повреждены четыре многоэтажных дома, в области еще двое пострадавших, сообщили в Нацполиции в пятницу, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Армия рф не прекращает обстрелы территории области - под огнем снова оказались мирные жители и гражданская инфраструктура. В Сумах ранения получили два человека. Повреждены четыре многоэтажных дома: выбиты окна, разрушены балконы и фасады зданий, а также один автомобиль", - сообщили в полиции.

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В других населенных пунктах региона, кроме ударов БПЛА, враг применил авиабомбы и артиллерию - ранения получили двое мирных жителей. Также поврежден многоэтажный дом, 19 частных домов, автомобиль и гараж.

Над Украиной сбили 107 из 208 вражеских дронов за ночь, 97 - не достигли целей28.02.25, 09:13 • 16843 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ukrainaУкраина
sumyСумы

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