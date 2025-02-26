У столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу
Київ • УНН
У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. В Київській області працює ППО, населення закликають перебувати в укриттях.
У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигнали стали ударні безпілотники рф. Про це повідомляє Київська міська військоваадміністрація, пише УНН.
У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги,
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У Повітряних силах теж підтвердили, що в напрямку Києва летять БпЛА.
Водночас у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в області працюють сили ППО. Українців закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші. Зокрема, не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН Повітряні Сили ЗСУ фіксують рух ударних БпЛА з північного та південного напрямків над кількома областями України. Дрони помічені над Чернігівською, Київською, Полтавською, Дніпропетровською та Кіровоградською областями.