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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

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У столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу

У столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу

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У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. В Київській області працює ППО, населення закликають перебувати в укриттях.

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигнали стали ударні безпілотники рф. Про це повідомляє Київська міська військоваадміністрація, пише УНН.

У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

У Повітряних силах теж підтвердили, що в напрямку Києва летять БпЛА.

Водночас у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в області працюють сили ППО. Українців закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші. Зокрема, не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Повітряні Сили ЗСУ фіксують рух ударних БпЛА з північного та південного напрямків над кількома областями України. Дрони помічені над Чернігівською, Київською, Полтавською, Дніпропетровською та Кіровоградською областями.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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