В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу
Киев • УНН
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. В Киевской области работает ПВО, население призывают находиться в укрытиях.
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигналы стали ударные беспилотники рф. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, пишет УНН.
В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги,
Детали
В Воздушных силах тоже подтвердили, что в направлении Киева летят БпЛА.
В то же время в Киевской областной военной администрации сообщили, что в области работают силы ПВО. Украинцев призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину. В частности, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.
Напомним
Как ранее писал УНН Воздушные Силы ВСУ фиксируют движение ударных БпЛА с северного и южного направлений над несколькими областями Украины. Дроны замечены над Черниговской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областями.