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В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу

В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу

Киев  •  УНН

 • 5634 просмотра

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В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. В Киевской области работает ПВО, население призывают находиться в укрытиях.

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигналы стали ударные беспилотники рф. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, пишет УНН.

В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги,

- говорится в сообщении.

Детали

В Воздушных силах тоже подтвердили, что в направлении Киева летят БпЛА.

В то же время в Киевской областной военной администрации сообщили, что в области работают силы ПВО. Украинцев призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину. В частности, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Напомним

Как ранее писал УНН Воздушные Силы ВСУ фиксируют движение ударных БпЛА с северного и южного направлений над несколькими областями Украины. Дроны замечены над Черниговской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областями.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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