У столиці оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
У Києві та області оголошено повітряну тривогу. Киян закликають терміново прослідувати в укриття цивільного захисту через виявлені ворожі загрози.
У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворога. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
Нагадаємо
Раніше Повітряні Сили інформували щодо виявлення ворожих загроз у Київській області.
У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет13.04.25, 23:43 • 15556 переглядiв