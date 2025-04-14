У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворога. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили інформували щодо виявлення ворожих загроз у Київській області.

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет