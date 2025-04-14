В столице объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Киевлян призывают срочно проследовать в укрытие гражданской защиты из-за обнаруженных вражеских угроз.
В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки врага. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты
Напомним
Ранее Воздушные Силы информировали об обнаружении вражеских угроз в Киевской области.
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет13.04.25, 23:43 • 15511 просмотров