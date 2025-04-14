В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки врага. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!

Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее Воздушные Силы информировали об обнаружении вражеских угроз в Киевской области.

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет