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В столице объявлена воздушная тревога

Киев • УНН

 • 4412 просмотра

В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Киевлян призывают срочно проследовать в укрытие гражданской защиты из-за обнаруженных вражеских угроз.

В столице объявлена воздушная тревога

 В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки врага. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее Воздушные Силы информировали об обнаружении вражеских угроз в Киевской области.

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет13.04.25, 23:43 • 15511 просмотров

Юлия Котвицкая

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