У столиці на станції метро "Кловська" пасажирка впала на колії - що відомо про її стан

У Києві на станції метро "Кловська" пасажирка впала на колії, її госпіталізували. Як повідомили у Київському метрополітені, деталі інциденту з'ясовують правоохоронці, передає УНН.

Близько 14:50 на ст. "Кловська" пасажирка впала на колії. На станцію оперативно прибула швидка та госпіталізувала пасажирку. Обставини інциденту з'ясовують працівники поліції