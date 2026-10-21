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У столиці на станції метро "Кловська" пасажирка впала на колії - що відомо про її стан

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

Пасажирка впала на колії станції "Кловська" та була госпіталізована. Рух зеленою лінією метро відновили, поліція з’ясовує обставини.

У столиці на станції метро "Кловська" пасажирка впала на колії - що відомо про її стан
Фото ілюстративне

У Києві на станції метро "Кловська" пасажирка впала на колії, її госпіталізували. Як повідомили у Київському метрополітені, деталі інциденту з'ясовують правоохоронці, передає УНН.

Близько 14:50 на ст. "Кловська" пасажирка впала на колії. На станцію оперативно прибула швидка та госпіталізувала пасажирку. Обставини інциденту з'ясовують працівники поліції 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Наразі на "зеленій" лінії метро відновлено рух у звичайному режимі від ст. "Сирець" до ст. "Червоний хутір".

Станції "Палац спорту", "Кловська" та "Печерська" відчинені на вхід для пасажирів.

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Антоніна Туманова

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