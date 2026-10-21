В столице на станции метро "Кловская" пассажирка упала на пути — что известно о её состоянии

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В Киеве на станции метро «Кловская» пассажирка упала на рельсы, ее госпитализировали. Как сообщили в Киевском метрополитене, правоохранители выясняют детали инцидента, передает УНН.

Около 14:50 на ст. «Кловская» пассажирка упала на рельсы. На станцию оперативно прибыла скорая помощь и госпитализировала пассажирку. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции — говорится в сообщении.

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В настоящее время на «зеленой» линии метро восстановлено движение в обычном режиме от ст. «Сырец» до ст. «Красный хутор».

Станции «Дворец спорта», «Кловская» и «Печерская» открыты для входа пассажиров.

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