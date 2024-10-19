У столиці Грузії побили співробітника "Лабораторії дослідження радянського минулого"
Київ • УНН
У центрі Тбілісі напали на дослідника Лабораторії дослідження радянського минулого Бадрі Окуджаву. Активіст пов'язує напад з політичними мотивами та "виборцями" правлячої партії "Грузинська мрія".
У центрі Тбілісі напали на дослідника Лабораторії дослідження радянського минулого (SovLab), активіста Бадрі Окуджава, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
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Випадок стався сьогодні вдень у районі вулиці Барнова. Окуджава каже, що його зупинив невідомий та запитав, навіщо той малює на стінах. Співробітник SovLab відповів, що йде на роботу і нічого не знає про жодні стіни.
За словами Окуджави, згодом на місці з'явилися ще до 10 людей, які побили його та забруднили аерозольною фарбою. Він натякнув на політичне підґрунтя, назвавши нападників "виборцями" правлячої партії "Грузинська мрія".
Кілька днів тому Окуджава на своїй сторінці у Facebook поділився фото, на якому було знято людину з фарбою та в малярському халаті. У підписі повідомлялося, що той виправляв напис "коцоба - рабство" на "нацоба - рабство" (словом "коцоба" називають ідеологію "Грузинської мрії", "нацоба" - "Національного руху"). Незрозуміло, чи пов'язаний цей факт із нападом.
Окуджава повідомив про те, що сталося сьогодні в поліцію. У МВС Грузії коментарів у зв'язку із побиттям досі не робили.
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