В столице Грузии избили сотрудника "Лаборатории исследования советского прошлого"

В центре Тбилиси напали на исследователя Лаборатории исследования советского прошлого (SovLab), активиста Бадри Окуджава, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Случай произошел сегодня днем в районе улицы Барнова. Окуджава говорит, что его остановил неизвестный и спросил, зачем тот рисует на стенах. Сотрудник SovLab ответил, что идет на работу и ничего не знает ни о каких стенах.

По словам Окуджавы, впоследствии на месте появились еще до 10 человек, которые избили его и испачкали аэрозольной краской. Он намекнул на политическую подоплеку, назвав нападавших "избирателями" правящей партии "Грузинская мечта".

Несколько дней назад Окуджава на своей странице в Facebook поделился фото, на котором был запечатлен человек с краской и в малярном халате. В подписи сообщалось, что тот исправлял надпись "коцоба - рабство" на "нацоба - рабство" (словом "коцоба" называют идеологию "Грузинской мечты", "нацоба" - "Национального движения"). Непонятно, связан ли этот факт с нападением.

Окуджава сообщил о произошедшем сегодня в полицию. В МВД Грузии комментариев в связи с избиением до сих пор не делали.

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