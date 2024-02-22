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У столичному ботсаду зацвіла найстаріша в Європі пальма Лівістона

Київ • УНН

 • 35503 перегляди

У київській оранжереї Ботанічного саду ім. Фоміна зацвіла 200-річна пальма Лівінгстона, яка є найстарішим представником свого виду в Європі.

У столичному ботсаду зацвіла найстаріша в Європі пальма Лівістона

У Києві в оранжереї ботанічного саду ім. О.Фоміна розквітла пальма Лівістона, якій вже понад 200 років. Квітує пальма взимку, тому що родом з Австралії, де зараз літо. Про це повідомили на Facebook-сторінці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, пише УНН.

Щороку ми з нетерпінням чекаємо, коли заквітує наша красуня.Проте у 2023 році вона змусила нас понервувати: через війну, вибухи та блекаути вперше не зацвіла. І ось цьогоріч, зусиллями співробітників, наша красуня врятована і тішить,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що висота австралійської панянки 30 метрів. Дослідниками Ботанічного саду КНУ доведено, що це максимальна висота пальми цього виду в природі. Квітучі суцвіття дерево викидає над листям, аж під самим дахом оранжереї.

Скляна будівля оранжереї Ботсаду була побудована саме для цієї красуні. У нашої пальми Лівістона Австралійської є подружка — пальма Лівістона Китайська, вона трохи нижча та молодша, але також квітуча,

- зазначили у ботсаду.

У столичному озері помітили пляму, ймовірно, з нафтопродуктів: розпочато розслідування22.02.24, 12:01 • 34901 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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