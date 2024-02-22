У столичному ботсаду зацвіла найстаріша в Європі пальма Лівістона
Київ • УНН
У київській оранжереї Ботанічного саду ім. Фоміна зацвіла 200-річна пальма Лівінгстона, яка є найстарішим представником свого виду в Європі.
У Києві в оранжереї ботанічного саду ім. О.Фоміна розквітла пальма Лівістона, якій вже понад 200 років. Квітує пальма взимку, тому що родом з Австралії, де зараз літо. Про це повідомили на Facebook-сторінці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, пише УНН.
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Зазначається, що висота австралійської панянки 30 метрів. Дослідниками Ботанічного саду КНУ доведено, що це максимальна висота пальми цього виду в природі. Квітучі суцвіття дерево викидає над листям, аж під самим дахом оранжереї.
Скляна будівля оранжереї Ботсаду була побудована саме для цієї красуні. У нашої пальми Лівістона Австралійської є подружка — пальма Лівістона Китайська, вона трохи нижча та молодша, але також квітуча,
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