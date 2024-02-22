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У столичному озері помітили пляму, ймовірно, з нафтопродуктів: розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 34901 перегляди

Розслідування було розпочато після того, як на озері в Оболонському районі Києва було виявлено маслянисті плями, які можуть свідчити про скидання нафтопродуктів, що забруднюють воду.

У столичному озері помітили пляму, ймовірно, з нафтопродуктів: розпочато розслідування

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактомзабруднення озера "Кирилівське" на Оболоні у Києві. На водоймі виявили пляму з, ймовірно, нафтопродуктів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

Як зазначається, під час моніторингу соціальних мереж прокуратурою було виявлено інформацію про забруднення озера "Кирилівське", що в Оболонському районі столиці.

Прокурори разом з поліцейськими поїхали на озеро.

Так, під час огляду, виявлено на поверхні озера "Кирилівське" в Оболонському районі столиці маслянисті плями з характерним запахом, що може свідчити про злив нафтопродуктів

- йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 242 КК України).

Правоохоронці з'ясовуватимуть обставини забруднення водойм, встановлюватимуть розмір заподіяних збитків, джерел забруднення та осіб, які до цього причетні.

З метою уникнення розповсюдження забруднення водойми, витік засипано спеціальним сорбентом.  

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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