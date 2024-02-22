У столичному озері помітили пляму, ймовірно, з нафтопродуктів: розпочато розслідування
Київ • УНН
Розслідування було розпочато після того, як на озері в Оболонському районі Києва було виявлено маслянисті плями, які можуть свідчити про скидання нафтопродуктів, що забруднюють воду.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактомзабруднення озера "Кирилівське" на Оболоні у Києві. На водоймі виявили пляму з, ймовірно, нафтопродуктів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
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Як зазначається, під час моніторингу соціальних мереж прокуратурою було виявлено інформацію про забруднення озера "Кирилівське", що в Оболонському районі столиці.
Прокурори разом з поліцейськими поїхали на озеро.
Так, під час огляду, виявлено на поверхні озера "Кирилівське" в Оболонському районі столиці маслянисті плями з характерним запахом, що може свідчити про злив нафтопродуктів
За фактом порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 242 КК України).
Правоохоронці з'ясовуватимуть обставини забруднення водойм, встановлюватимуть розмір заподіяних збитків, джерел забруднення та осіб, які до цього причетні.
З метою уникнення розповсюдження забруднення водойми, витік засипано спеціальним сорбентом.
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