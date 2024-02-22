В столичном озере заметили пятно, вероятно, из нефтепродуктов: начато расследование
Киев • УНН
Расследование было начато после того, как на озере в Оболонском районе Киева были обнаружены маслянистые пятна, которые могут свидетельствовать о сбросе нефтепродуктов, загрязняющих воду.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту загрязнения озера "Кирилловское" на Оболони в Киеве. На водоеме обнаружили пятно из, вероятно, нефтепродуктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Детали
Как отмечается, во время мониторинга социальных сетей прокуратурой была обнаружена информация о загрязнении озера "Кирилловское", что в Оболонском районе столицы.
Прокуроры вместе с полицейскими поехали на озеро.
Так, при осмотре, обнаружено на поверхности озера "Кирилловское" в Оболонском районе столицы маслянистые пятна с характерным запахом, что может свидетельствовать о сливе нефтепродуктов
По факту нарушения правил охраны вод (водных объектов), если это повлекло загрязнение поверхностных или подземных вод и водоносных горизонтов, источников питьевых, лечебных вод или изменение их природных свойств, или истощение водных источников и создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 242 УК Украины).
Правоохранители будут выяснять обстоятельства загрязнения водоемов, устанавливать размер причиненного ущерба, источников загрязнения и лиц, которые к этому причастны.
Во избежание распространения загрязнения водоема, утечка засыпана специальным сорбентом.
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В столичном озере заметили пятно, вероятно, из нефтепродуктов: начато расследование
Расследование было начато после того, как на озере в Оболонском районе Киева были обнаружены маслянистые пятна, которые могут свидетельствовать о сбросе нефтепродуктов, загрязняющих воду.
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