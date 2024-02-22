В столичном ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  17375 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  75768 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  156581 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  191800 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  178318 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  203838 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  218249 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  191038 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  207134 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  388530 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В столичном ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона

В столичном ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 10:59  •  13079 просмотра

Read in English

В киевской оранжерее Ботанического сада им. Фомина зацвела 200-летняя пальма Ливингстона, которая является старейшим представителем своего вида в Европе.

В Киеве в оранжерее ботанического сада им. А.Фомина расцвела пальма Ливистона, которой уже более 200 лет. Цветет пальма зимой, потому что родом из Австралии, где сейчас лето. Об этом сообщили на Facebook-странице Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, пишет УНН.

Каждый год мы с нетерпением ждем, когда зацветет наша красавица, но в 2023 году она заставила нас понервничать: из-за войны, взрывов и блэкаутов впервые не зацвела. И вот в этом году, усилиями сотрудников, наша красавица спасена и радует,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что высота австралийской барышни 30 метров. Исследователями Ботанического сада КНУ доказано, что это максимальная высота пальмы этого вида в природе. Цветущие соцветия дерево выбрасывает над листьями, аж под самой крышей оранжереи.

Стеклянное здание оранжереи Ботсада было построено именно для этой красавицы. У нашей пальмы Ливистона Австралийской есть подружка - пальма Ливистона Китайская, она немного ниже и моложе, но также цветущая,

- отметили в ботсаду.

В столичном озере заметили пятно, вероятно, из нефтепродуктов: начато расследование22 февраля 2024, 10:01 • 15452 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КультураКиев
kievskii-natsionalnii-universitet-imeni-tarasa-shevchenkoКиевский национальный университет имени Тараса Шевченко
avstraliyaАвстралия
yevropaЕвропа
kievКиев
У столичному ботсаду зацвіла найстаріша в Європі пальма Лівістона
Europe's oldest Livingston palm tree blooms in the capital's botanical garden
Новости по теме

В столичном ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона

В киевской оранжерее Ботанического сада им. Фомина зацвела 200-летняя пальма Ливингстона, которая является старейшим представителем своего вида в Европе.

Культура •   •  13079 просмотра
В столичном ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона

Около 4000 поправок подано к законопроекту о мобилизации, рассмотрение в комитете планируется на следующей неделе - Вениславский

К обновленному законопроекту о мобилизации в Украине было подано около 4 000 поправок, которые парламентский комитет планирует начать рассматривать на следующей неделе.

Война •   •  17442 просмотра
Около 4000 поправок подано к законопроекту о мобилизации, рассмотрение в комитете планируется на следующей неделе - Вениславский

рф атаковала прифронтовую ТЭС: шестеро энергетиков ранены

Российские войска атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию, ранив шестерых рабочих и повредив оборудование.

Война •   •  14184 просмотра
рф атаковала прифронтовую ТЭС: шестеро энергетиков ранены

Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф

Установлена личность российского военнослужащего, который угрожал убить гражданское лицо в селе Богдановка Броварского района Киевской области во время его оккупации в марте 2022 года.

Война •   •  14370 просмотра
Угрожал убийством гражданским во время оккупации Киевщины: объявлено подозрение военному рф

Зеленский рассказал, что будет делать Украина в случае неодобрения помощи от США

Президент Зеленский предупредил, что если помощь США не будет одобрена, то в больницах будет больше раненых украинских солдат из-за отсутствия мощной защиты от российских атак.

Война •   •  29063 просмотра
Зеленский рассказал, что будет делать Украина в случае неодобрения помощи от США

Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате

Двое сотрудников украинского военкомата предстанут перед судом за пытки и незаконное удержание четырех мужчин, которые пытались пересечь границу.

Криминал и ЧП •   •  23295 просмотра
Двух сотрудников ТЦК во Львовской области будут судить за пытки и удерживание мужчин в военкомате

Войска россии пытаются закрепиться на Лимано-Купянском направлении, а также выйти на реку Северский Донец

Российские войска пытаются закрепиться на Лиманско-Купянском направлении и выйти к реке Северский Донец, в то время как украинские войска продолжают сопротивляться их попыткам.

Война •   •  22272 просмотра
Войска россии пытаются закрепиться на Лимано-Купянском направлении, а также выйти на реку Северский Донец

Партизаны разведали воинскую часть российского "омона" в оккупированном Симферополе

Украинские партизаны провели разведку подразделения российского спецназа в оккупированном Симферополе и передали координаты подразделения украинским военным.

Война •   •  20265 просмотра
Партизаны разведали воинскую часть российского "омона" в оккупированном Симферополе

Армия рф выпустила по Украине более 20 северокорейских ракет - СБУ

СБУ задокументировала, что российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.

Война •   •  19451 просмотра
Армия рф выпустила по Украине более 20 северокорейских ракет - СБУ

ВС ВСУ предупредили об угрозе пусков ракет Х-22 на фоне приближения российских Ту-22м3 к границе

ВС ВС Украины предупредили о возможных пусках ракет Х-22, поскольку российские бомбардировщики Ту-22м3 приблизились к восточной границе Украины.

Война •   •  17940 просмотра
ВС ВСУ предупредили об угрозе пусков ракет Х-22 на фоне приближения российских Ту-22м3 к границе