В столичном ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона
Киев • УНН
В киевской оранжерее Ботанического сада им. Фомина зацвела 200-летняя пальма Ливингстона, которая является старейшим представителем своего вида в Европе.
В Киеве в оранжерее ботанического сада им. А.Фомина расцвела пальма Ливистона, которой уже более 200 лет. Цветет пальма зимой, потому что родом из Австралии, где сейчас лето. Об этом сообщили на Facebook-странице Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, пишет УНН.
Каждый год мы с нетерпением ждем, когда зацветет наша красавица, но в 2023 году она заставила нас понервничать: из-за войны, взрывов и блэкаутов впервые не зацвела. И вот в этом году, усилиями сотрудников, наша красавица спасена и радует,
Детали
Отмечается, что высота австралийской барышни 30 метров. Исследователями Ботанического сада КНУ доказано, что это максимальная высота пальмы этого вида в природе. Цветущие соцветия дерево выбрасывает над листьями, аж под самой крышей оранжереи.
Стеклянное здание оранжереи Ботсада было построено именно для этой красавицы. У нашей пальмы Ливистона Австралийской есть подружка - пальма Ливистона Китайская, она немного ниже и моложе, но также цветущая,
В столичном озере заметили пятно, вероятно, из нефтепродуктов: начато расследование22 февраля 2024, 10:01 • 15452 просмотра
В столичном ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона
В киевской оранжерее Ботанического сада им. Фомина зацвела 200-летняя пальма Ливингстона, которая является старейшим представителем своего вида в Европе.
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