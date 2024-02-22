В столичном ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона

В Киеве в оранжерее ботанического сада им. А.Фомина расцвела пальма Ливистона, которой уже более 200 лет. Цветет пальма зимой, потому что родом из Австралии, где сейчас лето. Об этом сообщили на Facebook-странице Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, пишет УНН.

Каждый год мы с нетерпением ждем, когда зацветет наша красавица, но в 2023 году она заставила нас понервничать: из-за войны, взрывов и блэкаутов впервые не зацвела. И вот в этом году, усилиями сотрудников, наша красавица спасена и радует, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что высота австралийской барышни 30 метров. Исследователями Ботанического сада КНУ доказано, что это максимальная высота пальмы этого вида в природе. Цветущие соцветия дерево выбрасывает над листьями, аж под самой крышей оранжереи.

Стеклянное здание оранжереи Ботсада было построено именно для этой красавицы. У нашей пальмы Ливистона Австралийской есть подружка - пальма Ливистона Китайская, она немного ниже и моложе, но также цветущая, - отметили в ботсаду.

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