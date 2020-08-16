У столиці Таїланду відбулася масштабна акція за демократію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У столиці Таїланду Бангкокі на акцію за демократію вийшли 10 тисяч людей. У поліції зазначають, що такого політичного зібрання столиця ще не бачила. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.
“Продемократична акція в Бангкоку зібрала 10 тисяч людей, заявили в поліції у неділю. Це найбліьше політичне зібрання, яке бачило королівство”, - йдеться у повідомленні.
Протестувальники, вимагають відходу від політики експрем'єр-міністра Праюта Чан-Очі, прийняття нової конституції та припинення переслідування опозиційних активістів.
Нагадаємо, у Таїланді в січні 2020 року відбулася найбільша за багато років політична акція за розширення демократії.