У столиці Таїланду відбулася масштабна акція за демократію

“Продемократична акція в Бангкоку зібрала 10 тисяч людей, заявили в поліції у неділю. Це найбліьше політичне зібрання, яке бачило королівство”, - йдеться у повідомленні.

Протестувальники, вимагають відходу від політики експрем'єр-міністра Праюта Чан-Очі, прийняття нової конституції та припинення переслідування опозиційних активістів.

Нагадаємо, у Таїланді в січні 2020 року відбулася найбільша за багато років політична акція за розширення демократії.



