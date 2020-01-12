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У Таїланді пройшла найбільша за багато років акція за демократію

У Таїланді пройшла найбільша за багато років акція за демократію

Київ • УНН

 • 11378 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. У Таїланді відбулася найбільша за багато років політична акція за розширення демократії. За даними організаторів, в Бангкоку 13 тисяч осіб в неділю, 12 січня, взяли участь в акції під гаслом "Забіг проти диктатури". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Паралельно в Бангкоку проходив альтернативний забіг прихильників діючої влади, в якому брало участь приблизно таке ж число людей.

"Забіг за демократію" очолював харизматичний мільярдер Тханатхорн Чуангрунгруангкіт, особливо популярний серед таїландської молоді. Чуангрунгруангкіт очолює жорстко антимілітаристську політичну партію, що знаходиться під загрозою розпуску. Він був позбавлений статусу депутата, і йому загрожує велика кількість судових позовів.

"Можна відчути гнів народу і його розчарування урядом. Я думаю, це перший крок до широких змін в Таїланді. Це голос народу, який говорить:" Ми незадоволені тим, що влада успадкувала хунта, ми хочемо бачити зміни, поверніть нам демократію ", - сказав Чуангрунгруангкіт перед початком забігу.

У Таїланді з часу військового путчу 2014 року править генерал у відставці Прают Чан-оча. Після парламентських виборів 2019 року, затьмарених скандалом навколо підтасування голосів, Чан-оча зайняв пост прем'єр-міністра коаліційного уряду. У ЗМІ його прозвали Дядечко Ту. Це знайшло відображення і в гаслах недільних демонстрацій - за і проти Дядечка.

Таїланд не знає політичної стабільності вже багато десятиліть. Один табір очолює консервативний істеблішмент і королівська сім'я, а інший - прихильники розширення демократії.

Нагадаємо, магазини Таїланду відмовилися від пластикових пакетів.

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