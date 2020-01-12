У Таїланді пройшла найбільша за багато років акція за демократію

КИЇВ. 13 січня. УНН. У Таїланді відбулася найбільша за багато років політична акція за розширення демократії. За даними організаторів, в Бангкоку 13 тисяч осіб в неділю, 12 січня, взяли участь в акції під гаслом "Забіг проти диктатури". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.