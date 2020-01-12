В Таиланде прошла крупнейшая за многие годы акция за демократию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Таиланде произошла крупнейшая за многие годы политическая акция за расширение демократии. По данным организаторов, в Бангкоке 13000 человек в воскресенье, 12 января, приняли участие в акции под лозунгом "Забег против диктатуры". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Параллельно в Бангкоке проходил альтернативный забег сторонников действующей власти, в котором участвовало примерно такое же число людей.
"Забег за демократию" возглавлял харизматичный миллиардер Тханатхорн Чуангрунгруангкит, особенно популярный среди таиландской молодежи. Чуангрунгруангкит возглавляет жестко антимилитаристскую политическую партию, находится под угрозой роспуска. Он был лишен статуса депутата, и ему грозит большое количество судебных исков.
"Можно почувствовать гнев народа и его разочарование правительством. Я думаю, это первый шаг к широким изменений в Таиланде. Это голос народа, который говорит:" Мы недовольны тем, что власть унаследовала хунта, мы хотим видеть изменения, верните нам демократию ", - сказал Чуангрунгруангкит перед началом забега.
В Таиланде со времени военного путча 2014 правит генерал в отставке Прают Чан отя. После парламентских выборов 2019 года, омраченных скандалом вокруг подтасовки голосов, Чан отя занял пост премьер-министра коалиционного правительства. В СМИ его прозвали Дядя Ту. Это нашло отражение и в лозунгах воскресных демонстраций - за и против Дядюшки.
Таиланд не знает политической стабильности уже многие десятилетия. Один лагерь возглавляет консервативный истеблишмент и королевская семья, а другой - сторонники расширения демократии.
Напомним, магазины Таиланда отказались от пластиковых пакетов.