В столице Таиланда состоялась масштабная акция за демократию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В столице Таиланда Бангкоке на акцию за демократию вышли 10 000 человек. В полиции отмечают, что такого политического собрания столица еще не видела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"Продемократические акция в Бангкоке собрала 10 000 человек, заявили в полиции в воскресенье. Это найблиьше политическое собрание, которое видел королевство", - говорится в сообщении.
Протестующие требуют ухода от политики экс-премьер-министра Прают Чан-Очи, принятие новой конституции и прекращения преследования оппозиционных активистов.
Напомним, в Таиланде в января 2020 года произошла крупнейшая за многие годы политическая акция по расширению демократии.