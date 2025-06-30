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У Стамбулі затримали понад 50 учасників забороненого прайду, серед них - адвокати

Київ • УНН

 • 507 перегляди

Поліція Стамбула затримала щонайменше 50 людей, включаючи чотирьох адвокатів, під час спроби провести заборонений ЛГБТК-прайд. Затриманих передадуть до суду, тоді як влада апелює до "соціального миру та моральних цінностей".

У Стамбулі затримали понад 50 учасників забороненого прайду, серед них - адвокати

Під час спроби провести заборонений ЛГБТК-прайд у Стамбулі поліція затримала щонайменше 50 осіб, зокрема чотирьох адвокатів. Асоціація адвокатів CHD звинуватила правоохоронців у жорстокому поводженні з активістами. Очікується, що затриманих доправлять до суду вже в понеділок. Про це пише УНН із посиланням на Nordot.

Деталі

Поліція Стамбула затримала щонайменше 50 осіб на недільному прайді, включаючи чотирьох адвокатів

- повідомила асоціація турецьких адвокатів CHD у дописі на X.

Вони, яка вказано, звинуватили поліцію у "жорстокій поведінці щодо активістів, які планували взяти участь у параді ЛГБТК-прайду".

Такі заходи, як Прайд, заборонені в Туреччині вже багато років. Цього року губернатор Стамбула Давут Гюль напередодні запланованого зібрання написав на X, що "заклики до демонстрацій з боку маргіналізованих груп спрямовані проти соціального миру, сімейного устрою та моральних цінностей і не будуть дозволені".

Одне з головних місць протестів, святкувань та мітингів у місті було заблоковано, а кілька станцій метро були закриті поліцією рано вранці в неділю. Проте активісти все ж вийшли на вулиці, щоб протестувати невеликими групами в різних місцях у центрі міста.

Очікується, що "затриманих передадуть до суду в понеділок, повідомила асоціація адвокатів"

- йдеться у дописі.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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