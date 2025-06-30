В Стамбуле задержали более 50 участников запрещенного прайда, среди них – адвокаты

Во время попытки провести запрещенный ЛГБТК-прайд в Стамбуле полиция задержала не менее 50 человек, в том числе четырех адвокатов. Ассоциация адвокатов CHD обвинила правоохранителей в жестоком обращении с активистами. Ожидается, что задержанных доставят в суд уже в понедельник. Об этом пишет УНН со ссылкой на Nordot.

Детали

Полиция Стамбула задержала не менее 50 человек на воскресном прайде, включая четырех адвокатов - сообщила ассоциация турецких адвокатов CHD в сообщении на X.

Они, как указано, обвинили полицию в "жестоком поведении по отношению к активистам, которые планировали принять участие в параде ЛГБТК-прайда".

Такие мероприятия, как Прайд, запрещены в Турции уже много лет. В этом году губернатор Стамбула Давут Гюль накануне запланированного собрания написал на X, что "призывы к демонстрациям со стороны маргинализированных групп направлены против социального мира, семейного уклада и моральных ценностей и не будут разрешены".

Одно из главных мест протестов, празднований и митингов в городе было заблокировано, а несколько станций метро были закрыты полицией рано утром в воскресенье. Однако активисты все же вышли на улицы, чтобы протестовать небольшими группами в разных местах в центре города.

Ожидается, что "задержанных передадут в суд в понедельник, сообщила ассоциация адвокатов" - говорится в сообщении.

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