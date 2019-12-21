У США загинули двоє держслужбовців під час стрілянини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина в одній із держустанов. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Стрілянина сталася у місті Вінстон-Сейлем. Унаслідок інциденту загинули двоє співробітників установ, ще двох людей поранено.
Як повідомили у поліції, один із співробітників вистрілив у колегу, "який йому не подобався протягом тривалого часу".
Стрілок загинув під час перестрілки з поліцейськими.
Нагадаємо, чотири людини отримали поранення під час стрілянини в Техасі.