У США вирішили заборонити автоматичні дзвінки з голосом, що згенерований штучним інтелектом

Телекомунікаційний регулятор США (FCC) вирішив заборонити автоматизовані дзвінки, що здійснюються голосами, згенерованими програмою штучного інтелекту (ШІ), з метою боротьби з дедалі витонченішими шахрайствами, які стають можливими завдяки цій технології.

Про це передає УНН із посиланням на Ассошіейтед прес.

Деталі

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) заборонила автоматизовані дзвінки, що містять голоси, згенеровані штучним інтелектом (ШІ). Як зазначається, рішення є чітким сигналом, що використання технологій для шахрайства та введення в оману виборців буде неприпустимим.

Також вказується, що складні інструменти генеративного ШІ - від програм для клонування голосу до генераторів зображень - вже використовуються на виборах у США та в усьому світі.

Наприклад згенеровані штучним інтелектом аудіо або зображення використовувалися в кількох рекламних кампаніях, при цьому деякі кандидати експериментували з використанням чат-ботів для комунікації з виборцями.

За словами Іветт Кларк, члена Палати представників штату Нью-Нью-Йорк, яка внесла законопроект про регулювання ШІ в політиці: "демократи і республіканці можуть погодитися з тим, що контент, створений штучним інтелектом, який використовується для обману людей, - це погано".

Ми повинні працювати разом, щоб допомогти людям мати інструменти, необхідні для того, щоб розрізняти, що є реальним, а що ні

Доповнення

Нещодавно фальсифіковані дзвінки з узурпацією голосу президента Джо Байдена, покликані закликати мешканців Нью-Гемпширу не голосувати на праймеріз Демократичної партії, викликали ажіотаж. Наразі триває розслідування потенційної "незаконної спроби зірвати" голосування.

Я думав, коли ж я зможу це сказати