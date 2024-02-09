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У США вирішили заборонити автоматичні дзвінки з голосом, що згенерований штучним інтелектом

У США вирішили заборонити автоматичні дзвінки з голосом, що згенерований штучним інтелектом

Київ • УНН

 • 26743 перегляди

FCC заборонила автоматизовані дзвінки, що містять штучно згенеровані голоси, з метою боротьби з шахрайськими дзвінками з використанням передових технологій штучного інтелекту.

Телекомунікаційний регулятор США (FCC) вирішив заборонити автоматизовані дзвінки, що здійснюються голосами, згенерованими програмою штучного інтелекту (ШІ), з метою боротьби з дедалі витонченішими шахрайствами, які стають можливими завдяки цій технології.

Про це передає УНН із посиланням на Ассошіейтед прес.

Деталі

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) заборонила автоматизовані дзвінки, що містять голоси, згенеровані штучним інтелектом (ШІ). Як зазначається, рішення є чітким сигналом, що використання технологій для шахрайства та введення в оману виборців буде неприпустимим.

Також вказується, що складні інструменти генеративного ШІ - від програм для клонування голосу до генераторів зображень - вже використовуються на виборах у США та в усьому світі.

Наприклад згенеровані штучним інтелектом аудіо або зображення використовувалися в кількох рекламних кампаніях, при цьому деякі кандидати експериментували з використанням чат-ботів для комунікації з виборцями.

За словами Іветт Кларк, члена Палати представників штату Нью-Нью-Йорк, яка внесла законопроект про регулювання ШІ в політиці: "демократи і республіканці можуть погодитися з тим, що контент, створений штучним інтелектом, який використовується для обману людей, - це погано".

Ми повинні працювати разом, щоб допомогти людям мати інструменти, необхідні для того, щоб розрізняти, що є реальним, а що ні

- додала вона.

Доповнення

Нещодавно фальсифіковані дзвінки з узурпацією голосу президента Джо Байдена, покликані закликати мешканців Нью-Гемпширу не голосувати на праймеріз Демократичної партії, викликали ажіотаж. Наразі триває розслідування потенційної "незаконної спроби зірвати" голосування.

Я думав, коли ж я зможу це сказати

- згадав Джо Байден, говорячи про використання ШІ для обману людей, які видають себе за членів своєї сім'ї.

Тепер генеральні прокурори штатів можуть використовувати ШІ, щоб ошукати людей

 - додав він.

Нагадаємо

Facebook та Instagram маркуватимуть зображення, що були згенеровані штучним інтелектом інших компаній.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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