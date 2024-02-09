В США решили запретить автоматические звонки с голосом, сгенерированным искусственным интеллектом
FCC запретила автоматизированные звонки, содержащие искусственно сгенерированные голоса, в целях борьбы с мошенническими звонками с использованием передовых технологий искусственного интеллекта.
ВАКС начнет рассмотрение дела о госизмене экс-нардепа Деркача 14 февраля
Высший антикоррупционный суд Украины начнет рассмотрение дела против бывшего народного депутата Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении, 14 февраля.
Авиаудар по Сумщине: россияне попали в мастерскую агрофирмы и убили трех и ранили четырех работников
Трое гражданских погибли и четверо получили ранения в результате российского авиаудара по цеху сельскохозяйственной компании в Сумской области Украины.
россияне атаковали Берислав из авиации: пострадала 60-летняя женщина
российские войска нанесли авиационный удар по Бериславу в Херсонской области. В результате обстрела пострадала 60-летняя женщина, также враг повредил объект критической инфраструктуры.
Спецоперация рф: в ГУР отреагировали на интервью путина Карлсону
Представитель ГУР назвал интервью путина Такеру Карлсону российской спецоперацией по распространению пропаганды и ложных нарративов среди западной аудитории.
Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никопольский район, повреждены пять жилых домов и коммуникации
В пятницу российская армия продолжила обстрел Никопольского района, повредив частные дома, хозяйственную постройку, теплицу и линию электропередач, но, к счастью, никто не пострадал, сообщил глава областной военной администрации.
Вымогали деньги с предпринимателей: на Харьковщине обезврежена банда во главе с "криминальным авторитетом"
Преступная группировка во главе с заключенным в СИЗО вымогала деньги у предпринимателей под присмотром российского криминального авторитета.
В Киеве на месяц перекроют движение на развязке вблизи Дегтяревского моста
С 10 февраля по 10 марта будет перекрыто движение транспорта на развязке возле Дегтяревского моста в Киеве в связи с ее реконструкцией.
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
Наступающий год Зеленого Деревянного Дракона, начинающийся 10 февраля по лунному календарю, принесет большие возможности для обогащения, развития бизнеса и творчества.
В россии составляют "черный список" блогеров, которые избегают работать в российских соцсетях
Общественная палата россии предлагает создать черный список YouTube-блогеров, не пользующихся российскими социальными сетями, который можно будет использовать для принятия мер против них за игнорирование отечественных платформ.