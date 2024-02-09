В США решили запретить автоматические звонки с голосом, сгенерированным искусственным интеллектом

Телекоммуникационный регулятор США (FCC) решил запретить автоматизированные звонки, осуществляемые голосами, сгенерированными программой искусственного интеллекта (ИИ), с целью борьбы со все более изощренными мошенничествами, которые становятся возможными благодаря этой технологии.

Об этом передает УНН со ссылкой на Ассошиэйтед пресс.

Детали

Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила автоматизированные звонки, содержащие голоса, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ). Как отмечается, решение является четким сигналом, что использование технологий для мошенничества и введения в заблуждение избирателей будет недопустимым.

Также указывается, что сложные инструменты генеративного ИИ - от программ для клонирования голоса до генераторов изображений - уже используются на выборах в США и во всем мире.

Например сгенерированные искусственным интеллектом аудио или изображения использовались в нескольких рекламных кампаниях, при этом некоторые кандидаты экспериментировали с использованием чат-ботов для коммуникации с избирателями.

По словам Иветт Кларк, члена Палаты представителей штата Нью-Нью-Йорк, которая внесла законопроект о регулировании ИИ в политике: "демократы и республиканцы могут согласиться с тем, что контент, созданный искусственным интеллектом, который используется для обмана людей, - это плохо".

Мы должны работать вместе, чтобы помочь людям иметь инструменты, необходимые для того, чтобы различать, что является реальным, а что нет - добавила она.

Дополнение

Недавно фальсифицированные звонки с узурпацией голоса президента Джо Байдена, призванные призвать жителей Нью-Гемпшира не голосовать на праймериз Демократической партии, вызвали ажиотаж. Сейчас идет расследование потенциальной "незаконной попытки сорвать" голосование.

Я думал, когда же я смогу это сказать - упомянул Джо Байден, говоря об использовании ИИ для обмана людей, выдающих себя за членов своей семьи.

Теперь генеральные прокуроры штатов могут использовать ИИ, чтобы обмануть людей - добавил он.

Напомним,

Facebook и Instagram будут маркировать изображения, сгенерированные искусственным интеллектоми другими компаниями.

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