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У США презентували розкішний дім на колесах, вартість якого стартує від 750 тис. доларів

Київ • УНН

 • 100554 перегляди

Компанія Renegade презентувала люксовий дім на колесах XL 2025 року. Автомобіль довжиною 13,2 метра має дизельний двигун 600 к.с., порцелянову підлогу, кленові шафи та коштує від $750 тисяч.

У США презентували розкішний дім на колесах, вартість якого стартує від 750 тис. доларів

В США представили автодім Renegade XL довжиною 13,2 метра, який має підлогу із порцелянової плитки, шафи із клену та коштує понад 750 тис. доларів. Про це йдеться на сайті виробника, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Renegade XL 2025 року - це позашляховик Super C. Він має довжину 13,2 метра, підлогу з порцелянової плитки, стільниці з твердою поверхнею та кленові шафи.

Renegade XL має оснащений дизельним двигуном потужністю 600 к.с., а у салоні автомобіля є спальня з широким ліжком, вітальня та санвузол із душем. На кухні облаштували раковину, плитку, холодильник та мікрохвильову піч.

Також автодім оснащений бойлером та клімат-контролем, є пральні машини. На водійському місці – три дисплеї.

Електрообладнання живиться від акумуляторів на 1080 ампер-годин та від сонячних батарей. Також знайшлося місце для невеликого гаража, де помістяться мотоцикл чи снігохід.

Вартість такого автомобіля стартує від 750 тис. доларів.

Нагадаємо

У вівторок, 22 жовтня, відбувся перший політ авіакомпанії Qatar Airways з використанням Starlink генерального директора SpaceX Ілона Маска. Мільярдер під час тестового польоту зідзвонився по відеозв'язку з генеральним директором Qatar, який перебував на борту літака.

Aston Martin Vantage отримає повністю новий інтер'єр та значне оновлення потужності13.05.24, 19:38 • 106639 переглядiв

Павло Башинський

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