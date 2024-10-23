В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов
Киев • УНН
Компания Renegade представила люксовый дом на колесах XL 2025 года. Автомобиль длиной 13,2 метра имеет дизельный двигатель 600 л.с., фарфоровый пол, кленовые шкафы и стоит от $750 тысяч.
В США представили автодом Renegade XL длиной 13,2 метра, который имеет пол из фарфоровой плитки, шкафы из клена и стоит более 750 тыс. долларов. Об этом говорится на сайте производителя, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Renegade XL 2025 года - это внедорожник Super C. Он имеет длину 13,2 метра, пол из фарфоровой плитки, столешницы с твердой поверхностью и кленовые шкафы.
Renegade XL оснащен дизельным двигателем мощностью 600 л.с., а в салоне автомобиля есть спальня с широкой кроватью, гостиная и санузел с душем. На кухне обустроили раковину, плитку, холодильник и микроволновую печь.
Также автодом оснащен бойлером и климат-контролем, есть стиральные машины. На водительском месте - три дисплея.
Электрооборудование питается от аккумуляторов на 1080 ампер-часов и от солнечных батарей. Также нашлось место для небольшого гаража, где поместятся мотоцикл или снегоход.
Стоимость такого автомобиля стартует от 750 тыс. долларов.
Напомним
Во вторник, 22 октября, состоялся первый полет авиакомпании Qatar Airways с использованием Starlink генерального директора SpaceX Илона Маска. Миллиардер во время тестового полета созвонился по видеосвязи с генеральным директором Qatar, который находился на борту самолета.
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