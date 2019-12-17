У США оголосили шорт-лісти претендентів у дев'ятьох номінаціях на "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У США опублікували шорт-лісти фільмів, які претендуватимуть на премію “Оскар” у дев'яти номінаціях, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Американської кіноакадемії.
"Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-лісти на здобуття 92-ї премії Академії в дев'яти номінаціях: кращий документальний фільм, кращий документальний короткометражний фільм, міжнародний художній фільм (кращий фільм на іноземній мові), кращий грим і зачіска, краща музика (оригінальний саундтрек), краща музика (оригінальна пісня), кращий анімаційний короткометражний фільм, кращий художній короткометражний фільм і кращі візуальні ефекти", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що цього року до наступного туру голосування у категорії міжнародний художній фільм (раніше відомий як фільм на іноземній мові) пройшли: фільм з Чехії "Пофарбований птах", Естонії "Істина і справедливість", Франції "Les Misérables", Угорщини "Ті, хто залишився", Північної Македонії "Медовий край", Польщі "Corpus Christi", Росії "Beanpole", Сенегалу "Атлантика", Південної Кореї "Паразити" та Іспанії "Біль і слава".
Нагадаємо, голосування за претендентів починається у четвер, 2 січня 2020 року, і завершується у вівторок, 7 січня 2020 року. Номінації на 92-у премію Академії будуть оголошені в понеділок, 13 січня 2020 року. 92-й "Оскар" відбудеться у неділю, 9 лютого 2020 року, у театрі "Долбі" в Голлівуді та Хайленд-Центрі в Голлівуді. "Оскар" буде транслюватися наживо в більш ніж 225 країнах та територіях світу.
Також нагадаємо, минулого року до шорт-лісту номінантів на "Оскар" пройшов фільм про хлопчика з Донбасу.