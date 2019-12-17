В США объявили шорт-листы претендентов в девяти номинациях на "Оскар"

"Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-листы на получение 92-й премии Академии в девяти номинациях: лучший документальный фильм, лучший документальный короткометражный фильм, международный художественный фильм (лучший фильм на иностранном языке), лучший грим и прическа, лучшая музыка (оригинальный саундтрек), лучшая музыка (оригинальная песня), лучший анимационный короткометражный фильм, лучший художественный короткометражный фильм и лучшие визуальные эффекты", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в этом году в следующий тур голосования в категории международный художественный фильм (ранее известный как фильм на иностранном языке) прошли фильм из Чехии "Окрашенные птица", Эстонии "Истина и справедливость", Франции "Les Misérables", Венгрии "Те, кто остался", Северной Македонии "Медовый край", Польши "Corpus Christi", России "Beanpole", Сенегала "Атлантика", Южной Кореи "Паразиты" и Испании "Боль и слава".

Напомним, голосование за претендентов начинается в четверг, 2 января 2020 года, и завершается во вторник, 7 января 2020 года. Номинации на 92-ю премию Академии будут объявлены в понедельник, 13 января 2020 года. 92-й "Оскар" состоится в воскресенье, 9 февраля 2020 года, в театре "Долби" в Голливуде и Хайленд-Центре в Голливуде. "Оскар" будет транслироваться в прямом 'фире в более чем 225 странах и территориях мира.

Также напомним, в прошлом году в шорт-лист номинантов на "Оскар" прошел фильм о мальчике из Донбасса.