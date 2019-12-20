У справі щодо вбивства Шеремета змінено групу прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У справі про вбивство Павла Шеремета оновлено групу прокурорів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГПУ.
"Сьогодні, 20 грудня 2019 року оновлено групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у провадженні щодо вбивства Павла Шеремета. Так, процесуальний нагляд у провадженні забезпечується групою прокурорів у складі 6 працівників Генеральної прокуратури України", - йдеться у повідомленні.
Також, щодо одного з прокурорів ГПУ, який працював над цим провадженням, 19 грудня 2019 року п’ята кадрова комісія прийняла рішення про неуспішне проходження атестації за результатами співбесіди через невідповідність вимогам професійної етики та доброчесності.
"Зауважимо, що неналежне інформування прокурорів про засідання та несвоєчасне надходження матеріалів з Печерського районного суду стало причиною відкладення Київським апеляційним судом розгляду скарги сторони захисту однієї з підозрюваних у справі щодо обраних запобіжних заходів", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт.
Також суд арештував до 8 лютого 2020 року ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка та дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
У поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.