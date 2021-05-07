У соцмережах кажуть, що Україну не запросили на саміт НАТО: Київ стверджує, що діалог продовжується

Цитата

“Саміт лідерів країн НАТО проходитиме більш ніж за місяць. Продовжуємо діалог із нашими партнерами в Альянсі щодо модальностей залучення України до цього заходу. Програма саміту остаточно не затверджена. Тому, говорити про схвалені рішення зарано”, — повідомив речник.

Контекст

Раніше у соціальних мережах з’явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі затвердили програму саміту Організації Північноатлантичного договору, який має відбутись 14 червня, і Україну нібито не запросили для участі у цьому саміті.



Зауважимо, що станом на сьогодні, 7 травня, порядок денний саміту ще не було оприлюднено.

Довідково

Саміт глав держав і урядів 30 держав-членів НАТО відбудеться 14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.



Це буде перший саміт НАТО за участю нового президента США Джо Байдена. Остання зустріч лідерів НАТО відбулася в Лондоні в грудні 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує на готовність країн-членів підтримки в питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.



Раніше Глава держави заявляв, що Україна розуміє, що для вступу в НАТО потрібно відповідати стандартам Альянсу, але не можна зводити все лише до реформ, особливо зараз.

Зауважимо, президент Польщі Анджей Дуда цього тижня повідомив, що на саміті НАТО в червні цього року планується обговорити дорожню карту, яку Україна повинна виконати на шляху до членства в Альянсі.