В соцсетях говорят, что Украину не пригласили на саммит НАТО: Киев утверждает, что диалог продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украина продолжает диалог с партнерами по НАТО касательно модальностей привлечения Украины к саммиту глав государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Цитата
“Саммит лидеров стран НАТО будет проходить более чем за месяц. Продолжаем диалог с нашими партнерами в Альянсе касательно модальностей привлечения Украины к этому мероприятию. Программа саммита окончательно не утверждена. Поэтому, говорить о одобреных решениях рано”, — сообщил пресс-секретарь.
Контекст
Ранее в социальных сетях появилась информация, что послы НАТО на последней встрече утвердили программу саммита Организации Североатлантического договора, который должен состояться 14 июня, и Украину якобы не пригласили для участия в этом саммите.
Заметим, что на сегодня, 7 мая, повестка дня саммита еще не была обнародована.
Справка
Саммит глав государств и правительств 30 государств-членов НАТО состоится 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина на следующем саммите НАТО в июне ожидает готовность стран-членов поддержки в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.
Ранее глава государства заявлял, что Украина понимает, что для вступления в НАТО нужно соответствовать стандартам Альянса, но нельзя сводить все только к реформам, особенно сейчас.
Заметим, президент Польши Анджей Дуда на этой неделе сообщил, что на саммите НАТО в июне этого года планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить на пути к членству в Альянсе.