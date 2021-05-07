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В соцсетях говорят, что Украину не пригласили на саммит НАТО: Киев утверждает, что диалог продолжается

В соцсетях говорят, что Украину не пригласили на саммит НАТО: Киев утверждает, что диалог продолжается

Киев  •  УНН

 • 47431 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Украина продолжает диалог с партнерами по НАТО касательно модальностей привлечения Украины к саммиту глав государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Цитата

“Саммит лидеров стран НАТО будет проходить более чем за месяц. Продолжаем диалог с нашими партнерами в Альянсе касательно модальностей привлечения Украины к этому мероприятию. Программа саммита окончательно не утверждена. Поэтому, говорить о одобреных решениях рано”, — сообщил пресс-секретарь.

Контекст

Ранее в социальных сетях появилась информация, что послы НАТО на последней встрече утвердили программу саммита Организации Североатлантического договора, который должен состояться 14 июня, и Украину якобы не пригласили для участия в этом саммите.

Заметим, что на сегодня, 7 мая, повестка дня саммита еще не была обнародована.

Справка

Саммит глав государств и правительств 30 государств-членов НАТО состоится 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина на следующем саммите НАТО в июне ожидает готовность стран-членов поддержки в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Ранее глава государства заявлял, что Украина понимает, что для вступления в НАТО нужно соответствовать стандартам Альянса, но нельзя сводить все только к реформам, особенно сейчас.

Заметим, президент Польши Анджей Дуда на этой неделе сообщил, что на саммите НАТО в июне этого года планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить на пути к членству в Альянсе.

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