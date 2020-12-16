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У "Слузі народу" заговорили про підвищення зарплат медикам у 2022 році

Київ • УНН

 • 19593 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Можливість підвищити заробітні плати медикам до того рівня, який пропонує Міністерство охорони здоров’я, має з'явитися у 2022 році, якщо наступний стане роком економічного зростання. Про це у кулуарах Верховної Ради заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.

У "Слузі народу" заговорили про підвищення зарплат медикам у 2022 році

За словами Гетманцева, 2021 рік "повинен стати роком відродження економіки України і відродження нашої промисловості".

“... я думаю, що ми вже досягли дна, від якого треба відштовхнутися і в яке знизу ніхто не буде стукати у 2021 році. Так от цей 2021 рік повинен дати нам можливість вже в бюджеті 2022 року дійсно підвищити медикам нашим заробітні платні до того рівня, про який йдеться зараз у промовах міністра охорони здоров’я. Ми говоримо про те, щоб лікар отримував від 20 тисяч гривень. Це можна зробити, надавши гроші додаткові на медицину, і ми з вами знаємо цю цифру — це 57 млрд, але ці 57 млрд можна взяти з детінізації контрабанди, наприклад”, — сказав Гетманцев.

Він підтримав вимоги медиків, висловивши думку, що "ставлення держави до медиків історично у нашій державі є не гідним, погане ставлення, ми не оцінюємо цю важку працю, ми не надаємо людям достатньо коштів, аби вони виживали і самі ставимо їх на грань виживання". "На жаль, дійсно ресурси нашого бюджету у зв’язку з величезною долею тіньової економіки обмежені", - вказав нардеп.

Нагадаємо, 15 грудня народні депутати ухвалили Державний бюджет України на 2021 рік

Так, у Державному бюджеті на 2021 рік на охорону здоров’я закладено 159,1 млрд грн, з них 2,6 млрд грн — для проведення вакцинації населення від коронавірусу. Водночас, МОЗ заявляло, що потрібно щонайменше 213 млрд грн у Бюджеті на 2021 рік. 

Перед ухваленням Бюджету міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав народних депутатів України подумати над підвищенням зарплат медикам - позбутися інфантильності та, до прикладу, порівняти свою заробітну плату із зарплатою медпрацівників.

До того ж лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська також розкритикувала законопроект та закликала нардепів не голосувати за цей законопроект і переглянути витрати на медицину в Держбюджеті-2021. 

Раніше під час свого виступу у Верховній Раді України Президент України Володимир Зеленський зазначав, що передбачається, що у 2021 році медики отримуватимуть заробітні плати 20-25 тисяч грн, медичні сестри — 15 тисяч грн, а молодший медичний персонал - близько 10 тисяч грн.

Додамо, що 15 грудня представники медичної галузі України масово надсилали відеозвернення у ЗМІ і Telegram-канали з вимогою до влади виконати обіцянки і підняти зарплати. У разі відмови — лікарі обіцяли влаштувати національний страйк.

Сьогодні під Кабінет міністрів України вийшли медики та вимагають підвищення заробітної плати.

Як раніше повідомлялося, за 9 місяців цього року тільки у столиці звільнилося 7 тисяч медичних працівників.

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