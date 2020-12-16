В "Слуге народа" заговорили о повышении зарплат медикам в 2022 году

По словам Гетманцева, 2021-й "должен стать годом возрождения экономики Украины и возрождения нашей промышленности".

"... я думаю, что мы уже достигли дна, от которого надо оттолкнуться и в которое снизу никто не будет стучать в 2021 году. Так вот этот 2021 год должен дать нам возможность уже в бюджете 2022 года действительно повысить медикам нашим заработные платы до того уровня, о котором идет речь сейчас в словах министра здравоохранения. Мы говорим о том, чтобы врач получал от 20 000 гривен. Это можно сделать, предоставив деньги дополнительные на медицину, и мы с вами знаем эту цифру - это 57 млрд, но эти 57 млрд можно взять с детенизации контрабанды, например", - сказал Гетманцев.

Он поддержал требования медиков, выразив мнение, что "отношение государства к медикам исторически в нашем государстве является не достойным, плохое отношение, мы не оцениваем этот труд, мы не предоставляем людям достаточно средств, чтобы они выживали и сами ставим их на грань выживания". "К сожалению, действительно ресурсы нашего бюджета в связи с огромной долей теневой экономики ограничены", - отметил нардеп.

Напомним, 15 декабря народные депутаты приняли Государственный бюджет Украины на 2021 год.

Так, в Государственном бюджете на 2021 года на здравоохранение заложено 159,1 млрд грн, из них 2,6 млрд грн - для проведения вакцинации населения от коронавируса. В то же время, Минздрав заявлял, что нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 года.

Перед принятием бюджета министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов Украины подумать над повышением зарплат медикам - избавиться от инфантильности и, к примеру, сравнить свою заработную плату с зарплатой медработников.

К тому же врач-инфекционист Ольга Голубовская также раскритиковала законопроект и призвала нардепов не голосовать за этот законопроект и пересмотреть расходы на медицину в Госбюджете-2021.

Ранее во время своего выступления в Верховной Раде Украины Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что предусматривается, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч грн, медицинские сестры - 15 000 грн, а младший медицинский персонал - около 10 000 грн.

Добавим, что 15 декабря представители медицинской отрасли Украины массово отправляли видеообращение в СМИ и Telegram-каналы с требованием к властям выполнить обещания и поднять зарплаты. В случае отказа - врачи обещали устроить национальную забастовку.

Сегодня под Кабинет министров Украины вышли медики и требуют повышения заработной платы.

Как ранее сообщалось, за 9 месяцев этого года только в столице уволилось 7 000 медицинских работников.