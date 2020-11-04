У "Слузі народу" пояснили, чому ВР ще не розглянула законопроект Зеленського про КСУ

“Депутати шукають варіанти оптимального виходу з кризи. Є більш м’який варіант. А є більш відповідальний і жорсткий. Сьогодні (3 листопада — ред.) відповідний парламентський комітет розглядав лише законопроект про негайне повернення декларацій. Як свого роду перехідний проект, що дозволяє хоч частково повернути все в правове русло. Хоча ми прекрасно розуміємо, що цей проект не вирішує глобальну проблему. Президентський же законопроект, на мій погляд, ця ініціатива куди більш чітко розставляє ​​акценти і куди більш правильно вирішує ключове завдання відновлення законності — сьогодні (3 листопада - ред.) на комітеті взагалі не розглядався. Оскільки, на думку депутатів, це вкрай ефективна виховна зброя, але вже для тотального виправлення ситуації”, - вважає очільник фракції.

За його словами, за останні кілька днів у народних обранців з’явився цілий “арсенал законодавчих ініціатив” щодо запобігання подальшим рішенням КСУ, які, “на думку багатьох експертів, цілком можуть підірвати повністю антикорупційну інфраструктуру, безвізовий режим і знищити партнерські відносини з нашими міжнародними партнерами” .

“Серед цих ініціатив я б відзначив той же законопроект про негайне повернення закону про електронне декларування чиновників. Можливий також "процедурний шлях“ зі зміни пропорції голосів при ухваленні рішень КСУ або по зміні мінімальної квоти при ухваленні рішень. Або навіть можна змінити бюджетне фінансування КСУ. Хоча, все це, безумовно, напівзаходи, які не дозволяють до кінця відновити бездоганність системи. Цю проблему вирішує тільки законопроект Президента про повне перезавантаження КСУ. Але, ще раз підкреслю, сьогодні (3 листопада - ред.) комітет цей законопроект не розглядав”, - заявив Арахамія.

Нардеп зазначив також, що на сьогодні парламент йде одночасно за кількома сценаріями, зокрема, повертає в терміновому порядку електронні декларації, а також робить політичну заяву на адресу КСУ із закликом добровільно скласти повноваження.

“Парламент, додатково скажу, уважно відстежує засідання КСУ і готовий негайно перейти до більш рішучих заходів у разі появи нових загроз антикорупційній інфраструктурі або ключовим реформам країни”, — додав він.

Нагадаємо, 3 листопада комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому проект закону “Про відновлення дії окремих положень Закону України ”Про запобігання корупції“ та Кримінального кодексу України”, серед авторів якого є і голова ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.