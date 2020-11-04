В "Слуге народа" объяснили, почему ВР еще не рассмотрела законопроект Зеленского о КСУ

“Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жесткий. Сегодня (3 ноября — ред.) соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возврате деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть все в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему. Президентский же законопроект, на мой взгляд, эта инициатива куда более четко расставляет акценты и куда более правильно решает ключевую задачу восстановления законности — сегодня (3 ноября — ред.) на комитете вообще не рассматривался. Так как, по мнению депутатов, это крайне эффективное воспитательное оружие, но уже для тотального исправления ситуации”, — считает глава фракции.

По его словам, за последние несколько дней у народных избранников появился целый “арсенал законодательных инициатив” по предотвращению дальнейших решений КСУ, которые, “по мнению многих экспертов, вполне могут подорвать полностью антикоррупционную инфраструктуру, безвизовый режим и уничтожить партнёрские отношения с нашими международными партнёрами”.

“В числе этих инициатив, я бы отметил тот же законопроект про немедленный возврат закона об электронном декларированиии чиновников. Возможен также "процедурный путь“ по изменению пропорции голосов при принятии решений КСУ или по изменению минимальной квоты при принятии решений. Или даже можно изменить бюджетное финансирование КСУ. Хотя, все это, безусловно, полумеры, которые не позволяют до конца восстановить безукоризненность системы. Эту проблему решает только законопроект Президента про полную перезагрузку КСУ. Но, ещё раз подчеркну, сегодня (3 ноября — ред.) комитет этот законопроект не рассматривал”, — заявил Арахамия.

Нардеп отметил также, что на сегодня парламент идёт одновременно по нескольким сценариям, в частности, возвращает в срочном порядке электронные декларации, а также делает политическое заявление в адрес КСУ с призывом добровольно сложить полномочия.

“Парламент, дополнительно скажу, внимательно отслеживает заседания КСУ и готов немедленно перейти к более решительным мерам в случае появления новых угроз антикоррупционной инфраструктуре или ключевым реформам страны”, — добавил он.

Напомним, 3 ноября комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона “О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины ”О предотвращении коррупции“ и Уголовного кодекса Украины”, среди авторов которого есть и председатель ВР Дмитрий Разумков.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.