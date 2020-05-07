У “Слузі народу” на COVID-19 захворіло близько десяти нардепів - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У “Слузі народу” на COVID-19 захворіло близько десяти народних депутатів. Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в ефірі телеканалу ZIK, передає кореспондент УНН.
На питання, скільки в “Слузі народу” захворіло людей на COVID-19, Арахамія відповів: “Близько десяти”.
Як повідомлялося, народний депутат Сергій Рудик заявив, що одужав від COVID-19.
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Нагадаємо, народний депутат від “Слуги Народу” Руслан Горбенко, у якого раніше було виявлено коронавірус, отримав негативний результат ПЛР-тесту.
Раніше стало відомо, що діагноз “коронавірус” підтвердився у народного депутата із фракції “Слуга народу” Володимира Ватраса.
Крім того, 28 березня діагноз підтверджено у нардепа Анни Скороход. Ще раніше вірус був діагностований у нардепів Сергія Рудика, Сергія Вельможного, Руслана Горбенка, Олександра Лукашева та Сергія Шахова.