В "Слуге народа" на COVID-19 заболело около десяти нардепов - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В "Слуге народа" на COVID-19 заболело около десяти народных депутатов. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент УНН.
На вопрос, сколько в "Слуге народа" заболело людей на COVID-19 Арахамия ответил: "Около десяти".
Как сообщалось, народный депутат Сергей Рудык заявил, что оправился от COVID-19.
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Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, у которого ранее было обнаружено коронавирус, получил отрицательный результат ПЦР-теста.
Ранее стало известно, что диагноз "коронавирус" подтвердился у народного депутата из фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса.
Кроме того, 28 марта диагноз подтвержден у нардепа Анны Скороход. Еще ранее вирус был диагностирован у нардепов Сергея Рудика, Сергея Вельможного, Руслана Горбенко, Александра Лукашева и Сергея Шахова.