У Сімферополі мешканців обходять по квартирах та “наполегливо” запрошують на вибори президента рф - ЗМІ
Київ • УНН
російські агітатори ходять по домівках в окупованому Сімферополі, наполегливо закликаючи мешканців голосувати на виборах президента росії та перевіряючи списки виборців.
російські агітатори у тимчасово окупованому Сімферополі обходять поквартирно будинки та "наполегливо" запрошують на вибори президента рф. У разі відмови агітатори намагаються переконати людей "виконати конституційний обов'язок", повідомляє видання Крим.Реалії, передає УНН.
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Як розповіли місцеві жителі виданню, чотири жінки в накидках з логотипом нинішньої президентської кампанії в росії обходять поквартирно будинки та "наполегливо" запрошують на вибори президента рф.
Принагідно жінки звіряли прізвища прописаних за цими адресами і прямо запитували людей, чи візьмуть участь у голосуванні. Якщо людина відмовлялася, то одна з агітаторів відразу намагалася переконати "виконати конституційний обов'язок". І при цьому натякала, що ця інформація буде "докладена нагору.
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