У Макіївці партизани знищили російські агітки, що закликали мешканців окупованої Донеччини йти на вибори президента рф
Київ • УНН
Партизани в окупованій Макіївці знищили російські пропагандистські плакати, які закликали мешканців міста голосувати на виборах в Росії.
У Макіївці, що на Донеччини, партизани вилучили та знищили російські агітки , що закликають мешканців окупованих українських територій брати участь у виборах президента рф. Фотозвіт знищення опублікували активісти "Жовтої стрічки" у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Макіївка — це Україна. Спротив окупантам триває! Активісти руху "Жовта Стрічка" черговий раз доводять, що Донеччина — це Україна! Ми продовжуємо боротися з рашистами та очищувати наші українські міста від пропаганди та передвиборчої агітки ворога.
На окупованих територіях росіяни зганяють військових на вибори президента рф - Центр нацспротиву02.03.24, 18:35 • 32033 перегляди