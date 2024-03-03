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В Макеевке партизаны уничтожили российские агитки, призывавшие жителей оккупированной Донетчины идти на выборы президента рф

В Макеевке партизаны уничтожили российские агитки, призывавшие жителей оккупированной Донетчины идти на выборы президента рф

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 12:42  •  13752 просмотра

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Партизаны в оккупированной Макеевке уничтожили российские пропагандистские плакаты, которые призывали жителей города голосовать на выборах в России.

В Макеевке, что на Донетчине, партизаны изъяли и уничтожили российские агитки, призывающие жителей оккупированных украинских территорий участвовать в выборах президента рф. Фотоотчет уничтожения опубликовали активисты "Желтой ленты" в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Макеевка - это Украина. Сопротивление оккупантам продолжается! Активисты движения "Желтая Лента" очередной раз доказывают, что Донетчина - это Украина! Мы продолжаем бороться с рашистами и очищать наши украинские города от пропаганды и предвыборной агитки врага.

- написали партизаны под фото.

На оккупированных территориях россияне сгоняют военных на выборы президента рф - Центр нацсопротивления2 марта 2024, 16:35 • 29367 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
makeevkaМакеевка
ukrainaУкраина
donetskДонецк
У Макіївці партизани знищили російські агітки, що закликали мешканців окупованої Донеччини йти на вибори президента рф
In Makiivka, guerrillas destroyed Russian posters calling on residents of the occupied Donetsk region to vote in the presidential election
Новости по теме

В Макеевке партизаны уничтожили российские агитки, призывавшие жителей оккупированной Донетчины идти на выборы президента рф

Партизаны в оккупированной Макеевке уничтожили российские пропагандистские плакаты, которые призывали жителей города голосовать на выборах в России.

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В Макеевке партизаны уничтожили российские агитки, призывавшие жителей оккупированной Донетчины идти на выборы президента рф

ВСУ продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"

Вооруженные силы Украины продолжают расширять и удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив 69 российских оккупантов и отбив штурмовую атаку накануне.

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ВСУ продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"

ХАМАС прибыл в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене заложниками - Reuters

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене пленными.

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ХАМАС прибыл в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене заложниками - Reuters

На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают врага в районе Бердичев, Орловки и Тоненького - Лиховой

Оперативная ситуация на Авдеевском направлении стабилизируется, Вооруженные силы Украины сдерживают российские войска в районе Бердичева, Орловки и Тоненького.

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"Это также героизм нашего народа, всех тех людей, которые просто делают свою работу": Зеленский показал кадры разбора завалов в Одессе

Президент Зеленский поблагодарил украинских спасателей, которые помогают общинам выжить после российских атак, опубликовав кадры разборки завалов в Одессе после удара беспилотника, в результате которого погибли 10 человек, в том числе двое детей.

Общество •   •  20380 просмотра
"Это также героизм нашего народа, всех тех людей, которые просто делают свою работу": Зеленский показал кадры разбора завалов в Одессе

Херсонщина: россияне ночью атаковали село Понятовка и убили местного жителя

Ночью россияне атаковали село Понятовка в Херсонской области, в результате чего погиб местный житель 1966 года рождения.

Война •   •  18125 просмотра
Херсонщина: россияне ночью атаковали село Понятовка и убили местного жителя

На Таврическом направлении несколько снизилась интенсивность штурмовых действий и авиаударов со стороны врага - Лиховой

После сбития еще одного российского самолета интенсивность штурмов и авиаударов российских сил несколько снизилась на Таврическом направлении на юге Украины.

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Ракетные атаки по Мирнограду и Покровску: количество раненых увеличилось до шести

Шестеро гражданских получили ранения в результате ракетного обстрела в Покровском районе Донецкой области, еще один человек был ранен после того, как россияне выпустили ракету "Искандер-М".

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Ракетные атаки по Мирнограду и Покровску: количество раненых увеличилось до шести

На юге снизилась активность вражеской авиации - Гуменюк

После того, как было сбито несколько вражеских самолетов, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что активность вражеской авиации на юге значительно снизилась.

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На юге снизилась активность вражеской авиации - Гуменюк

Ночные взрывы в Крыму: в Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов - АТЕШ

По сообщению агентов оккупационных властей, ночью был уничтожен нефтепровод в Феодосии.

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