В Макеевке партизаны уничтожили российские агитки, призывавшие жителей оккупированной Донетчины идти на выборы президента рф

Ракетные атаки по Мирнограду и Покровску: количество раненых увеличилось до шести

Шестеро гражданских получили ранения в результате ракетного обстрела в Покровском районе Донецкой области, еще один человек был ранен после того, как россияне выпустили ракету "Искандер-М".