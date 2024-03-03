В Макеевке партизаны уничтожили российские агитки, призывавшие жителей оккупированной Донетчины идти на выборы президента рф
Киев • УНН
Партизаны в оккупированной Макеевке уничтожили российские пропагандистские плакаты, которые призывали жителей города голосовать на выборах в России.
В Макеевке, что на Донетчине, партизаны изъяли и уничтожили российские агитки, призывающие жителей оккупированных украинских территорий участвовать в выборах президента рф. Фотоотчет уничтожения опубликовали активисты "Желтой ленты" в своем телеграмм-канале, передает УНН.
Макеевка - это Украина. Сопротивление оккупантам продолжается! Активисты движения "Желтая Лента" очередной раз доказывают, что Донетчина - это Украина! Мы продолжаем бороться с рашистами и очищать наши украинские города от пропаганды и предвыборной агитки врага.
На оккупированных территориях россияне сгоняют военных на выборы президента рф - Центр нацсопротивления2 марта 2024, 16:35 • 29367 просмотров
В Макеевке партизаны уничтожили российские агитки, призывавшие жителей оккупированной Донетчины идти на выборы президента рф
Партизаны в оккупированной Макеевке уничтожили российские пропагандистские плакаты, которые призывали жителей города голосовать на выборах в России.
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